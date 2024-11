Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano 0-0, Champions League volley in DIRETTA: 13-18. Ottimo avvio dei lombardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FENERBAHCE-MONZA DIDALLE 17.0015-20 Perfetto il diagonale di Louati.15-19 Out la battuta di Gardini.14-19 Primo tempo ben giocato da Piano.14-18 In rete il servizio del belga.13-18 Gran difesa die schiacciata potentissima del solito Reggers. Altro timeout degli austriaci.13-17 Intelligente pallonetto di Gardini.13-16 Free ball ben sfruttata da Nath.12-16 Solido diagonale di Reggers.12-15 ACE dello stesso Hobus, grazie all’aiuto del nastro.11-15 Pipe vincente di Hobus.10-15 Errore al servizio deiesi.10-14 Mani fuori trovato da Nath.9-14 Sulla riga il contrattacco del belga.9-13 Splendida parallela di Reggers.9-12 E’ lungo l’attacco di Louati. Piccolo break dei padroni di casa.8-12 Imprecisione in ricezione dei