Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova 3-2, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra è avanti di un break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 La slovacca trova un angolo strettissimo di diritto e porta a casa uno scambio lungo e logorante.15-30 In rete il diritto diin uscita dal servizio.15-15tiene in difesa, poi è lungo il rovescio della slovacca.15-0 In rete la risposta di diritto di.4-2 GRAN SCAMBIO di Lucia, che picchia da fondo con il diritto e prende per sfinimento l’avversaria!A-40 Altra risposta di rovescio che scappa via.40-40 Lunga la risposta di rovescio della n.278.30-40 Lungo il rovescio della slovacca.15-40sfonda con il diritto lungolinea, lungo il recupero del.15-30 Altro errore del, largo il rovescio lungolinea.15-15 Battuta esterna vincente. C’è bisogno del servizio, come era accaduto contro Linette.