Lautaro Martinez trascina l’Argentina! Eguaglia Maradona con un gol spettacolare

, campione del mondo in carica, ritrova la vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 grazie a un gol straordinario di, che sigilla l’1-0 contro il Perù. Il match, disputato a Buenos Aires, è stato deciso al 55? minuto da un colpo di genio dell’attaccante dell’Inter che spegne le critiche e ora è pronto a tornare a disposizione della squadra in vista del prossimo impegno contro il Verona.COME UNA LEGGENDA –con un gol decide la partita tra Argentina-Perù e, ancora una volta, la sua Nazionale. Decisivo l’assist di Lionel Messi, che non ha brillato in campo come l’attaccante dell’Inter, autore del trentaduesimo gol con. Questo gol ha permesso al “Toro” dire una leggenda come Diego Armandoal quinto posto nella classifica marcatori all-time del