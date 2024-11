Secoloditalia.it - Larimar impiccata in “modo anomalo”: l’autopsia mette in dubbio il suicidio della 15enne di Piazza Armerina

Annaloro,di, non si sarebbe suicidata, come emerge dai dubbi dele come sostiene da sempre la famiglia. “Non lo avrebbe mai fatto” dice la sorella, Dioslary. “Aveva avuto una discussione pesantissima a scuola con due ragazze, era accaduto tutto verbalmente. Secondo me non è possibile tutto ciò per la scarsa tempistica. Non avrebbe potuto in 40 minuti. Secondo me non si parla di bullismo: Lari è entrata qua a scuola un anno fa ed amava stare qua. Aveva la solarità, era un posto dove amava stare. Il suo rendimento scolastico non calava, anzi, aumentava. Tutti i ragazzini ala volevano. Lei era bella, intelligente: non voleva andarsene”, ha detto in una drammatica testimonianza a “Pomeriggio Cinque”.aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell’altalena.