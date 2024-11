Anteprima24.it - Investì 22enne e lo rese invalido, condannato figlio del boss dei Casalesi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoa dieci anni di carcere per tentato omicidio il 26enne Raffaele Mundo, che era accusato di aver investito il 6 febbraio scorso ad Orta di Atella (Caserta) con la propria auto un, rendendoloa vita. La sentenza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord al termine del processo svoltosi con rito abbreviato. L’imputato, con precedenti per spaccio e altri reati, èdi Salvatore Mundo, ritenuto vicino al clan dei(famiglia Russo legata agli Schiavone), scarcerato circa un anno fa. Il giovane Mundo fu arrestato per il tentato omicidio il 22 marzo scorso dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise, che effettuarono le indagini con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.