Incidente stradale a Castellammare di Stabia | tre feriti uno in gravi condizioni

Facebook WhatsAppTwitter Unha scossodi, dove un tamponamento coinvolgente quattro veicoli ha portato a tre, tra cui una persona in. L’episodio si è verificato intorno alle 13 lungo il raccordo auto, richiedendo l’intervento delle squadre di emergenza per gestire la situazione e riportare la sicurezzanella zona. Le autorità stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’accaduto per capire le cause e le responsabilità.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, il tutto è iniziato con il tentativo di sorpasso da parte del conducente di una Matiz, proveniente da Sorrento e diretto verso Nord. Durante il sorpasso, l’auto ha impattato frontalmente con un altro veicolo che stava percorrendo il raccordo in direzione opposta.