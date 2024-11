Butac.it - Il tuo silenzio mi preoccupa…

Oggi trattiamo qualcosa che non ci è stato segnalato da voi lettori, ma che parte da una mail ricevuta agli indirizzi della redazione di BUTAC.In realtà non è una mail, ma tre, inviate apparentemente dalla stessa persona e con lo stesso testo, ma in realtà provenienti da diversi indirizzi mail. Questo il conciso testo della mail:Ciao, come stai? Il tuomi preoccupa. Hai ricevuto la mia ultima e-mail?PaoloQuesto tipo di messaggio è spesso utilizzato in tentativi di phishing o truffe online. I truffatori, infatti, inviano email apparentemente innocue per instaurare un dialogo e, successivamente, cercare di ottenere informazioni personali o indurci a compiere azioni dannose. Lo dico da figlio di un papà non più giovane, che però tutt’ora usa la posta elettronica quasi tutti i giorni: so che se ricevesse una mail del genere si porrebbe mille domande sul mittente, nel mio caso probabilmente chiederebbe lumi a me, ma quanti invece si fanno venire il dubbio di essersi dimenticati di questo fantomatico Paolo e abboccano all’amo, cioè rispondono alla mail, magari spiegando che non si ricordano chi sia? Al truffatore basta questo, da quel momento in poi siamo pedine nelle sue mani: cercherà un un modo o nell’altro di convincerci della sua buonafede, del fatto che siamo vecchi amici, invitandoci a possibili azioni, dalle richieste di denaro a innocui dati personali – a un truffatore basta poco per trovare dettagli che possano servire, ad esempio, a rubarci account social – o, ancor più facile, ci può invitare a visitare link pieni di malware di vario genere.