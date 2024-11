Metropolitanmagazine.it - Giovanni Soldati, chi è il compagno di Stefania Sandrelli: “C’è stato un periodo che l’ho lasciato”

è ildi, un grande amore tra l’attrice e il regista che hanno superato anche un momento di crisi. A rivelarlo è stata proprio l’attrice italiana ospite del programma televisivo “Domenica In” da Mara Venier. “Non potevamo più vivere insieme, ci siamo separati per un anno. Poi lui èmale e io me lo sono ripreso” – ha rivelato lalegata sentimentalmente da circa 40 anni al regista e sceneggiatore. Una crisi superata tra i due, ma a riunirli è stata anche la malattia come ha confessato proprio l’attrice“Abbiamo avuto anche un anno in cui non stavamo bene assieme, per cui ci eravamo separati. Lui è poimale e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo e pensare a lui. Sono stata un anno vivendo la sua vita” – ha detto la ex compagna di Gino Paoli.