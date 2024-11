Gaeta.it - Donne che ispirano: al via la seconda edizione del Women Economic Forum alla Luiss

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Roma, in programma da oggi fino a venerdì, si presenta come un’occasione unica per celebrare il potenziale dellee il loro impatto sull’economia. L’evento, promosso da G100, riunisce esperti e leader nel campo e promette di essere un’importante piattaforma per discutere di sfide e opportunità legatepresenza femminile nel mondo del lavoro.Le storie di successo femminile come motore di cambiamentoÈ fondamentale raccontare le storie diche hanno raggiunto traguardi significativi, in modo che possano servire da esempio e motivazione per le generazioni future. Paola Severino, presidente della School of Law della, sottolinea l’importanza di ispirare le giovania perseguire i loro sogni. Durante il, saranno evidenziati i dati che indicano che se il tasso di occupazione femminile in Italia si allineasse a quello dei paesi europei, ci sarebbe un incremento del Pil pari al 7,4%, ossia 154,7 miliardi di euro.