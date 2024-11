Caso Puff Daddy spunta il video di una delle feste | Bottiglie rotte sangue e polvere bianca ovunque Il rapper dal carcere prepara la difesa

Leggi su Open.online

Non finiscono mai i guai per Sean Combs, ovvero, per gli amici Diddy, al momento rinchiuso nell’unità 4 North del Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il Daily Mail infatti oggi propone nuove immagini di una festa organizzata dale producer di fama mondiale. Si tratta del 55esimo compleanno delMeek Mill, il 3 maggio del 2014. Per lui Diddy riservò una villa in stile parigino a Las Vegas del valore di 7,5 milioni di dollari, cui affittò per una notte gli costò ben 25mila dollari, una villa completata dopo otto anni di lavori con soffitti dipinti a mano dall’artista Thomas Bisesti. Un vero amico o forse qualcosa in più. Infatti quando lo scorso febbraio, ben prima che il Vaso di Pandora venisse scoperchiato, il produttore Rodney Jones ha intentato una causa da 30 milioni di dollari contro Diddy, accusandolo di violenza sessuale, tra le carte venne fuori anche una relazione sentimentale di quest’ultimo con undi Philadelphia fidanzato con Nicki Minaj, descrizione che corrisponde perfettamente a quella di Meek Mill, che dovette rispondere pubblicamente quando gli screenshot di quella denuncia vennero pubblicati prendendo distanza da Diddy.