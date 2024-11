Beppe Sala è pronto | il tentativo per federare un nuovo Centro con vista sulle Politiche del 2027 e senza Renzi

Leggi su Open.online

C’è un’esigenza per il Partito democratico ed è emersa dopo l’ottimo risultato alle ultime elezioni regionali. Il Movimento 5 stelle, come alleato per contendere il governo del Paese aldestra, non può bastare. Non con le percentuali che continua a inanellare, una tornata dopo l’altra, sui territori e alle Europee. Già, c’è Alleanza verdi sinistra, ma il suo spazio elettorale coincide in parte con quello a cui punta Conte, e anche il Pd modello Schlein si sovrappone. Serve una terza gamba alla coalizione, unTerzo polo. I nomi sondati per ricompattare ilsono stati tanti, rispolverando persino la suggestione Margherita con Francesco Rutelli. Ora sembra chesi sia deciso a provare la carriera di federatore centrista. Per alcuni riformisti sarà una parabola breve, per altri è un’ipotesi intrinsecamente irrealizzabile.