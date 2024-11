Terzotemponapoli.com - Ballotta: ”Assurdo l’esonero di Gilardino, il Genoa fa di tutto per farsi del male”

Marco: “di, ilfa diperdel. Ranieri l’ideale per colmare il vuoto della società capitolina. Champions obiettivo tangibile per la Lazio”Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex portiere Marcoha trattato diversi argomenti legati all’attualità calcistica. Nel seguente estratto, il pensiero disul clamoroso esonero di Albertoda parte dele sul momento delle due romane: da un lato la Roma, che si affida all’esperienza di Ranieri, dall’altro la Lazio, che con Baroni è attualmente protagonista nella bagarre per i primi posti della classifica.Cominciamodallanotiziadell’ultimaora:diha del clamoroso. Ilgli ha venduto tutti igiocatoripiùforti e pagal’allenatore?“È unadecisioneche ha dell’, in generale e ancora di più se fatta in questomomento.