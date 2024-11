Tvzap.it - Tv in lutto, l’amato attore è morto a 35 anni: l’addio della fidanzata

Aveva solo 35statunitense che da tempo viveva la sua personale battaglia contro il cancro. L’lo scorso venerdì ma la notizia è arrivata ai media americani soltanto nelle ultime ore dopo la diffusione di uno straziante post su Instagramcompagna Emilia Torello.Leggi anche: Angela Carini che fine ha fatto dopo il caso Imane Khelif: cosa fa oggiLeggi anche: Malore in autostrada, muore bimba di 9: come è potuto succedereTv ina 35a soli 35l’Paul Teal, diventato famoso per il suo ruolo in One Tree Hill, serie tv andata in onda per 9 stagioni nei primi2000. La CNN, attraverso una nota diffusa dall’agente Susan Tolar Walters, annuncia la morte arrivata dopo una lunga battaglia contro il cancro: “Il suo straordinario talento, insieme al suo spirito gentile, ha lasciato un segno indelebile su tutti noi che siamo stati abbastanza fortunati da averlo conosciuto”, le parole.