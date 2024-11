Ilrestodelcarlino.it - Truffe in serie agli anziani a Macerata, la campagna dei carabinieri

, 19 novembre 2024 – Allarmein provincia, sono sempre di più glinel mirino. È il raggiro del finto nipote, che chiama la nonna dicendo di essere stato portato in caserma e di aver bisogno di soldi per risolvere, senza intoppi, una questione, quello più “gettonato” per far sparire oro e soldi in contanti nella case disoli. Arriveranno poi i fintia suonare alla porta e a loro direttamente la malcapitata anziana di turno potrà consegnare soldi oppure anche l’oro. È il copione della truffa che, nelle ultime settimane, è stata messa a segno maggiormente in provincia. Come questa, pure quella del finto avvocato o del finto maresciallo che riferisce al telefono alla vittima di turno che un familiare ha appena avuto un incidente e servono soldi per sistemare la questione, senza problemi ulteriori.