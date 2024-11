Lanazione.it - Stracittadina?: "Partita molto importante"

Nuda e cruda verità. Le parole pronunciate da Marco Mariotti dopo la sconfitta sul campo del Tau Altopascio hanno brutalmente sbattuto in faccia a tutto il mondo Prato la dura realtà: con questo ruolino di marcia e con la rosa attuale, non solo è impossibile aspirare ancora ad una risalita nelle posizioni alte della classifica del girone D di serie D, ma addirittura diventa difficile difendere la categoria. Nemmeno il cambio in panchina ha dato la scossa sperata: i biancazzurri non vincono da quattro partite e hanno raccolto appena una vittoria dopo la separazione da Maurizio Ridolfi. Il bilancio fra le due gestioni è pressoché identico: cinque punti fatti in sei gare con la precedente guida tecnica, sei in altrettante uscite con quella attuale. Ed ecco che i lanieri sono finiti al penultimo posto della graduatoria.