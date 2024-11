Liberoquotidiano.it - Roma, inediti percorsi musicali dal Novecento a oggi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dimenticate la musica “tzun-tzun”, gli “Xfactor” e compagnia cantante, qui si parla di tre giorni all'insegna della musica. Quella alta, che carezza l'anima e il cuore di chi l'ascolta. Il progetto “inArmonico -dal” porta in dote al pubblico compositori dedicati alla ricerca contemporanea a partire da venerdi 29 novembre, per proseguire il giorno successivo e chiudere il sipario domenica primo dicembre. Con inizio sempre alle 18, la triade di eventi è fissata al Museo nazionale degli strumentidi(Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A), è organizzata dall'associazione musicale “Orphée ETS” e gode del patrocinio dell'Assessorato alla cultura del Comune di, del Forum Austriaco di cultura die dell'Accademia dinia. Si comincia venerdi 29 novembre con “Hora?iu R?dulescu nei labirinti della musica spettrale”.