Iodonna.it - Questione di gusti. Il rosato è il preferito dei Millennials. Spumante e prosecco sono campioni del mondo di bollicine. E il mercato globale vede la crescita di bevande a minore gradazione e premia la sostenibilità nel bicchiere. Così i produttori si adeguano, mentre affrontano una nuova sfida: quella del cambiamento climatico

Leggi su Iodonna.it

Allineati sugli scaffali delle enoteche sfoggiano tante sfumature di rosa, dalle tonalità più tenui fino all’arancio-pesca. Amati dalle donne, i vini rosé, dai profumi delicati e piacevoli, freschi e fruttati, conquistano anche ie la Gen Z, soliti a sorseggiare cocktail. Secondo uno studio californiano condotto a Napa Valley dall’agenzia WineGlass Marketing, il 40 per cento dei Millenials intervistati reputa il settore vino distante dalla loro generazione. E le preferenze dei più giovani si fanno già sentire sulle esportazioni. Il vino rosso fa bene al cuore? Gli esperti stanno ancora studiando X Leggi anche › Hotel di charme, 5 indirizzi speciali per un relax divino L’Unione Europea, che è di gran lunga il primo produttore mondiale di vino, grazie alle “superpotenze” Italia, Francia e Spagna, soffre un po’ sul fronte dell’export, che dai dati di giugno 2024, su base annua, evidenzia un calo complessivo del meno 12,3 per cento delle spedizioni verso i Paesi extra-Ue.