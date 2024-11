Dailymilan.it - Panchina Genoa: esonerato Alberto Gilardino. Ora tocca a Patrick Vieira

Ilha: sulladel Grifone adesso arriva un ex giocatore del Milan,!Cambio diin casa: come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossoblù ha. Il suo successore sarà un altro ex giocatore del Milan,. Un fulmine a ciel sereno, con un inversione di rotta della proprietà del Grifone, che ha deciso di allontanare, dopo il pessimo inizio di stagione.Nelle ultime ora, infatti, l’ormai ex tecnico dele la proprietà sono arrivati allo “scontro” e l’esonero è stato dunque inevitabile. Al suo posto, quindi, c’è il ritorno in Serie A, questa volta da allenatore, dell’ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus fra le altre. La carriera da tecnico diracconta di una grande avventura vissuta nelle giovanili del Manchester City.