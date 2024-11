Anteprima24.it - Museo “Filippo Buonopane”: arriva il finanziamento regionale

Tempo di lettura: < 1 minutoCon Decreto Dirigenziale n. 185 del 18 novembre 2024 la Giuntadella Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e turismo, Unità Operativa Dirigenziale per la Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche, ha approvato le graduatorie per l’assegnazione di contributi per le istituzioni museali di enti locali e d’interesse locale. Il Comune di Grottaminarda risulta beneficiario di unpari a 10.499,14 euro per la manutenzione ordinaria dell’ala del Castello D’Aquino adibita aAntiquarium “”.«Stiamo puntando molto sul nostroAntiquarium – afferma l’Assessora alla Cultura Marilisa Grillo – questa Amministrazione punta sulla cultura e sul turismo. Questoservirà per migliorare l’illuminotecnica delle sale del Castello, per la tinteggiatura delle pareti e la manutenzione delle grondaie al fine di risolvere definitivamente l’infiltrazione delle acque meteoriche.