Ilveggente.it - Montenegro-Turchia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca martedì alle 20:45:.In questo gruppo le luci dei riflettori sono puntate principalmente sul duello a distanza per il primo posto trae Galles, che sognano entrambe la promozione diretta in Lega A. La rappresentativa guidata da Vincenzo Montella nell’ultima giornata è di scena a Podgorica, contro ungià retrocesso in Lega C ed apparentemente senza più motivazioni.– Il Veggente (Ansa)In caso di vittoria, lapotrà fare festa, indipendentemente dal risultato della sfida tra Galles e Islanda. Il pareggio, invece, potrebbe non bastare a Calhanoglu e compagni: se i britannici dovessero avere la meglio sugli scandinavi, infatti, li raggiungerebbero a quota 11.