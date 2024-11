Ilrestodelcarlino.it - Marcello (FdI): "Resto alla guida del partito"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Porterò le mie battaglie a Bologna". Il capolista di Fratelli d’Italia, Nicola, è certo di avere strappato il pass per un posto da consigliere regionale a Bologna, graziemole di preferenze ottenuta e all’alta percentuale che FdI ha incassato in provincia., dica la verità, era sicuro di essere eletto? "Diciamo che il vento era buono e i sondaggi davano ilin ascesa. Ma questo era solo un punto di partenza, servivano le preferenze e devo dire che ne sono arrivate tante, oltre le previsioni". Per lei Rimini resta una garanzia. "Ho ottenuto oltre 3mila preferenze nel comune riminese, ma sono rimasto sorpreso di com’è andata neldella provincia.fine sono arrivate oltre seimila preferenze, e non speravo in precedenza a tanto. Se poi penso ai molti voti che ho perso.