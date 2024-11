Terzotemponapoli.com - Manna parla della situazione del Napoli: riflessioni e progetti futuri

Giovanni, direttore sportivoSSC, ha condiviso le sue considerazioni sullo stato attualesquadra durante il Social Football Summit a Roma. Per quanto riguarda la posizione attualesquadra in cima alla classifica,ha affermato che è troppo presto per fare bilanci, dato che il campionato è ancora lungo. Ha sottolineato come ilstia cercando di recuperare il livello raggiunto negli ultimi anni sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, soprattutto considerando il notevole impegno in competizioni europee negli ultimi 14 anni.: Il ruolonuova generazione di direttori sportiviha discusso anchesua esperienza personale nel mondo del calcio. Provenendo da un percorso accademico e senza una carriera da calciatore, ha trovato inizialmente difficile adattarsi al ruolo di direttore sportivo, soprattutto quando si è trovato a lavorare con professionisti che ammirava da giovane.