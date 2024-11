Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, clamoroso schiaffo in pubblico ad Anna Kalinskaya: ufficiale, è finita malissimo

Il 2024 dipuò essere analizzato sotto due punti di vista. Il primo - il più evidente agli occhi di tutti - è quello sportivo. L'azzurro ha vinto due grandi slam, le Atp Finals ed è diventato il primo italiano a raggiungere la vetta dell'Olimpo del tennis. Il secondo - quello amoroso - è più difficile da interpretare. L'altoatesino si è fidanzato con una sua collega,. Ma il loro rapporto è sempre stato un po' tormentato. In effetti non è semplice essere la compagna di uno degli sportivi più chiacchierati del mondo. E soprattutto non è facile riuscire a separare la vita privata da quella pubblica. Ai giorni nostri, le crisi amorose si affrontano tramite i social. Come? Togliendo il "follow", i "like" o, addirittura, bloccando il partner sui social.sembra volere comunicare ai propri follower che non si sta disperando per la crisi con