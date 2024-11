Calciomercato.it - Incubo infortuni, non solo Vlahovic: allarme rosso in Nazionale

Tanti problemi per i calciatori di Serie A impegnati in giro per il mondo. Serate complicate, dunque, anche per altri: il punto della situazioneLa pausa per le Nazionali sta finalmente andando in archivio. Domani si giocheranno le ultime sfide, prima del rientro alla base di tutti., nonin(LaPresse) – Calciomercato.itCome accade spesso, sono tanti i club che devono fare i conti con diversi calciatori infortunati. La Juventus, ad esempio, ne esce davvero con le ossa rotte. Dopo aver perso Cabal, che ha chiuso la stagione, in serata è arrivata la brutta notizia legata a Dusan. L’attaccante ha lasciato il campo di gioco, zoppicando, toccandosi il flessore sinistro. Le smorfie del serbo non fanno presagire nulla di buono, ma è evidente che la sfida contro il Milan sia davvero a forte rischio.