Incidente mortale in A4, furgoncino tra due camion: morta la donna che lo guidava

Un grave tamponamento si è verificato tra l’area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel territorio di Vigonza (Padova). L’ha coinvolto une due mezzi pesanti, causando la morte della conducente del veicolo leggero, rimasta schiacciata tra i due tir. Sono rimaste ferite la passeggera dele il conducente del mezzo pesante che lo ha tamponato, mentre il guidatore dell’autocisterna, il primo mezzo coinvolto, è rimasto illeso.Leggi anche: Padova, muore dopo il trapianto perché il fegato nuovo era troppo grosso: risarciti i parentiAccertamenti in corso sulla dinamicaLe indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Mestre, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: un’ambulanza, un’automedica e un elicottero del Suem118, insieme ai vigili del fuoco che hanno utilizzato un’autogrù per rimuovere i veicoli coinvolti.