Isaechia.it - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: “Ha lasciato Isabel sola a casa”, la scoperta durante una videochiamata

Solo pochi giorni fa sembrava che i due ex coniugiavessero seppellito l’ascia di guerra e fossero pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita, fatto di rapporti civili per il bene dei loro tre figli Chanel,e Cristian.l’ultimo incontro in tribunale, infatti, i due si erano lasciati andare ad un gesto distensivo, scambiandosi una stretta di mano (clicca QUI per leggere) e questo aveva portato molti a sperare che il clima tra l’ex calciatore e la conduttrice si fosse finalmente rasserenato, ma stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che le cose non stiamo così.Il Corriere della Sera, infatti, ha rivelato che laavrebbeto l’ex marito per abbandono di minore:, infatti, avrebbela loro figlia più piccola, Isobel, adamente lui presenziava ad eventi mondani.