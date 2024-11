Iodonna.it - Il 20 dicembre il verdetto

«Non ho molto altro da aggiungere a quello che ho detto quando questo processo si è aperto. Solo che questo processo, per me, sarà il processo della vigliaccheria. È davvero ora che la società smetta di banalizzare un tema come quello dello stupro e della violenza di genere». Con queste parole, cariche di dolore e di rabbia, Gisèle Pelicot ha concluso oggi la sua ultima testimonianza nel processo contro l’ex marito Dominique, accusato di averla drogata per anni e averla fatta violentare da più di 50 uomini. Francia: Gisèle Pelicot drogata dal marito e stuprata da 50 uomini X Leggi anche › Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne Gisèle Pelicot, il coraggio contro la violenzaIl caso, avvenuto ad Avignone, ha sconvolto l’opinione pubblica francese e ha portato alla luce una realtà agghiacciante di abusi e violenze domestiche.