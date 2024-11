Gqitalia.it - I nostri gusti a tavola non dipendono solo dal cibo

Il legame fraed emozioni ha un fascino incredibile: ci sono piatti che ci fanno venire i brividi, piatti che consideriamo comfort, piatti che aprono porte della memoria che neanche sapevamo di avere, piatti infine che ci disgustano senza un motivo apparente.Ciò che mangiamo ha una connessione sorprendente con il nostro passato e le nostre emozioni e noi abbiamo cercato di capire qualcosa in più su questo legame grazie all’aiuto di Antonio Cerasa, neuroscienziato, direttore dell’IBSBC-CNR e autore di La Cooking Therapy. Come trasformare la cucina in una palestra per la mente, e a una cena d’autore alla Rei Natura del Boscareto Resort di Serralunga d’Alba, guidato dallo chef che più si è interessato in Italia alla neurogastronomia, Michelangelo Mammoliti.Il fenomeno Proust e il potere evocativo unico degli odoriMolti di noi ricordano dalle scuole l’episodio della madeleine di Alla ricerca del tempo perduto, celebre romanzo di Marcel Proust: il protagonista, dopo aver addentato uno di questi dolcetti, rivive un momento dimenticato della sua infanzia.