Gaeta.it - Dramma a Napoli: bambino accoltella un coetaneo durante una lite per un pallone

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento tragico ha scosso la provincia di, dove undi 10 anni è coinvolto in un episodio di violenza che ha visto un 13enneto per motivi futili. La situazione, che avrebbe potuto avere esiti tragici, oltre alla ferita, ha sollevato interrogativi su responsabilità e conseguenze legali, data l’età del presunto aggressore. La vicenda si è sviluppata in un contesto dove elementi di gioventù, conflitto e una sfortunata coincidenza si sono uniti in un gesto inatteso.La dinamica dell’incidenteI fatti hanno avuto luogo intorno a ieri sera, quando il, accompagnato dai genitori e dall’avvocato, ha preso parte a un colloquio presso la caserma dei carabinieri di Giugliano, in Campania.l’interrogatorio, il piccolo ha fornito la sua versione, sostenendo che il tutto fosse da considerare un incidente piuttosto che un atto intenzionale.