Beko l’urlo dei lavoratori in corteo La Provincia | Siamo con voi

Siena, 19 novembre 2024 – VertenzaEurope: la mobilitazione non si ferma. Ieri mattina un centinaio didello stabilimento di viale Toselli è sceso per strada in, bloccando per un’ora il traffico in entrata e in uscita dalla città. Tra fumogeni, fischetti e striscioni di protesta, gli operai hanno invaso la carreggiata intonando: «Un sogno nel cuore, vogliamo solo lavorare» e «La gente come noi non molla mai». Poco prima avevano incontrato all’esterno della fabbrica la direttrice dello stabilimento Valentina Trombetti e il capo del Personale Marco Comello, che avevano dialogato con i, cercando i riportare la calma. Il secondo appuntamento della giornata ha visto invece operai e sindacati protagonisti in, dove hanno incontrato la presidente Agnese Carletti, i consiglierili e il senatore Pd Silvio Franceschelli.