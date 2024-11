Gaeta.it - Tragica scoperta a Patù: ragazza di 17 anni trovata senza vita in casa

Facebook WhatsAppTwitter Una tragedia ha colpito il comune di, situato nel sud Salento, dove unadi appena 17è statamorta nel suo letto. La giovane, che da venerdì si trovava a letto a causa di una febbre, è statapriva didai familiari questa mattina. Secondo quanto riferito, il malessere avrebbe avuto origine da una tonsillite. La situazione si è aggravata rapidamente, portando a unaconclusione.I dettagli del decessoQuando i familiari sono andati a svegliare la giovane, non hanno ricevuto risposta. In preoccupazione, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma tutti i tentativi sono risultati vani. In seguito alla, il magistrato di turno ha ordinato un’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso.