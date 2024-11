Ilrestodelcarlino.it - Torri di Muraglia, il sindaco di Pesaro con le mani legate: “Diritto acquisito dai proprietari”

, 18 novembre 2024 – “Se dovessi decidere oggi per due edifici alti 40 metri su 12 piani per un totale di 80 appartamenti, direi di no – dice ilAndrea Biancani sulla colata di cemento in previsione sul quartiere di–. Ma non è che uno si alza la mattina e dice di no perché quello è un”. E sarebbe? “L’area in questione dove è prevista questa edificazione è quella dove una volta insisteva la fabbrica Carloni, i cui titolari sono poi anche idell’area. Fra l’altro anche un’azienda che aveva avuto problemi tra i residenti per le questionialla presenza dell’amianto. Quindi quando hanno chiuso la fabbrica hanno avuto, sulla base del vecchio Piano Regolatore del 2001, una capacità edificatoria pari ai volumi della fabbrica”. E ora che succede? “Succede che dopo 23 anni la fmiglia Carloni, che ha sempre pagato le tasse su quei terreni, ha presentato all’amministrazione il piano particolareggiato con la previsione dei due palazzi e di tutti i parcheggi che devono essere sufficienti per le famiglie che vi andranno magari ad abitare e anche il verde”.