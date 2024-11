Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, poker all’Atletico Mariner. Lovotti in versione trascinatore

4 ATLETICO1 : Bucosse, Barilaro, Salvucci (21’ st Di Biagio), Strano, Badiali, Tomassetti, Stricker (30’ st Naddeo), Manna (21 st Mariani), Moscati (6’ st Pesaresi), Capezzani (6’ st Cicconetti),. All. Passarini. ATLETICO: Amato, Salvatelli (28’ st Di Filippo), Fabi Cannella, Veccia (34’ st Rotta), Aliffi, Sosi, Eulisi (1’ st Sharif), Panza (21 st Napolano), Cialini (28’ st Picciola), Verdesi, Liberati. All. Puddu. Arbitro: Spadoni di Pesaro Urbino. Reti: 12’ e 15’ pt, 28 pt Liberati, 32’ pt Moscati, 34’ p.t. Capezzani. Note: ammoniti Moscati, Aliffi, Tomassetti, Manna. Calci d’angolo: 2-5 Recupero: 1’ p.t 5’ s.t. Spettatori: 700 circa. Vittoria importante per i cremisi, che contro l’Atleticoconquistano la quarta vittoria consecutiva ed entrano in zona playoff.