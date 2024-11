Nerdpool.it - Sorprendente aggiornamento su Sherlock Holmes 3

Il tanto atteso terzo capitolo della seriecapitanata da Robert Downey Jr. continua a progredire, secondo l’attore del Dr. Watson, Jude Law. In una recente intervista con The Playlist, Law ha rivelato che esiste una nuova versione della sceneggiatura per il potenziale sequel, sebbene non l’abbia ancora valutata.“Il piano si è evoluto nel corso degli anni, probabilmente quasi dieci anni”, ha spiegato Law. “C’è una grande volontà di farcela. E c’è una grande volontà tra tutti noi di farlo bene, di trovare il tempo, di trovare la squadra giusta”.Law ha anche evidenziato la sua duratura amicizia con Downey Jr. e la produttrice Susan Downey come motivazione chiave per realizzare il terzo film. “L’unica cosa grandiosa che ho preso da entrambi questi film è la mia amicizia con Robert e sua moglie Susan, significano moltissimo per me”, ha condiviso Law.