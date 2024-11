Gaeta.it - Sabrina Brizzola è la nuova presidente del Consiglio Studentesco: ecco cosa prevede il suo mandato

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della prima seduta deldell’Università Politecnica delle Marche, tenutasi il 14 novembre,, giovane 22enne iscritta alla Facoltà di Ingegneria, è stata eletta. Con una schiacciante vittoria tra le fila della Lista “Gulliver-Sinistra Universitaria”, ha ottenuto ben 23 voti su 30, succedendo a Gianluca Ferri. Questo risultato non è solo un cambiamento di leadership, ma riflette anche l’orientamento politico degli studenti, evidenziato dalla precedente elezione della Sinistra Universitaria che ha raggiunto il 66,9% delle preferenze.il contesto dell’elezioneL’elezione disi inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento e partecipazione studentesca all’interno dell’Università Politecnica delle Marche.