Quotidiano.net - Ridurre l’inquinamento monitorando acquisti

UN’IMPRONTA ecologica per incentivare il consumo sostenibile. È la nuova funzionalità, integrata nell’app della Banca Findomestic e sviluppata in collaborazione con Aworld e Doconomy, che consente di misurare, monitorare e compensare la produzione di CO2 legata ai proprieffettuati con carta. ’Impronta Ecologica’ è stata attivata sull’app di Banca Findomestic e messa a disposizione di oltre 200 mila correntisti. Questa funzionalità, come si diceva, aiuta ail proprio impatto ambientalei comportamenti d‘acquisto e fornendo alcuni consigli pratici. La funzionalità integra le tecnologie sviluppate dalla start up svedese Doconomy (partnership attiva dal 2021) con quelle di AWorld, startup e b-corp italiana che incentiva l’adozione di uno stile di vita sostenibile, aiutando i titolari di conto corrente a risparmiare CO2.