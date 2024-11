Lapresse.it - Prof picchiata a Castellammare di Stabia, rientro a scuola con i carabinieri

sotto lo sguardo deiquesta mattina per gli alunni della‘Catello Salvati’ dell’istituto comprensivo ‘2 Panzini-Salvati’ didi, nel Napoletano, dove giovedì scorso una docente è stata aggredita da circa 30 tra genitori e parenti.All’esterno del plesso sono stati affissi due striscioni: “Sì ai docenti no alla direzione” e “Tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme”.L’ingresso degli studenti è stato sorvegliato daipresenti davanti al cancello della. Ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha avuto in merito un colloquio telefonico con il sindaco didi, Luigi Vicinanza, nel corso del quale ha garantito “interventi tempestivi e mirati per ristabilire la serenità all’interno dellae assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche”.