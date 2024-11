Bergamonews.it - Premio Quarenghi al dottor Tavana, medico del grande Milan di Sacchi e degli olandesi

Leggi su Bergamonews.it

Il Panathlon Club BG, il Coni Provinciale Orobico e la famiglia, in collaborazione con il Comitato Coppa, consegneranno alRodolfo– tra le alte cose responsabile sanitario deldal 1987 al 2003 (queldi, Gullit e Van Basten) – il prestigiosoalsportivo (una scultura dell’artista Elia Ajolfi).La cerimonia di consegna, su invito, si terrà lunedì 18 novembre ore 20.30 presso il Salone delle Feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme. Come da tradizione, saranno presenti diversi nomi importanti del mondo sportivo di ieri e di oggi.”Il– spiega ilGiampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa– viene consegnato ogni anno ad unsportivo di fama internazionale per ricordare ilAngelodellaInter di Helenio Herrera e di campioni come Felice Gimondi, Giacomo Agostini e Sara Simeoni.