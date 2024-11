Gaeta.it - Piano di 70 milioni di euro per la sicurezza ambientale in Lazio: interventi contro il dissesto idrogeologico

Grazie a un accordo tra la Regionee il Ministero dell'Ambiente, si attiva und'azione che prevede il finanziamento di 70diper 20specifici, volti a contrastare il rischioe garantire lanei territori laziali. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la salvaguardia delle comunità colpite da eventi climatici estremi e rischi naturali, con un'attenzione particolare alle aree più vulnerabili.Un accordo per laIl ministro Gilberto Pichetto Fratin ha ufficialmente avviato il, frutto di una collaborazione forte e sinergica tra le istituzioni nazionali e regionali. Manuela Rinaldi, assessore regionale alle Infrastrutture, ha evidenziato l'importanza di questo stanziamento, sottolineando come esso risponda alle crescenti necessità dei territori in difficoltà a causa di dissesti idrogeologici e altre calamità naturali.