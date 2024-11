Oasport.it - LIVE Italia-Austria 1-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri pareggiano nel secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0011.45: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end, c’è un’altra stone azzurra nella casa, vicina all’unica stoneca presente11.42: Sempre una stone azzurra a punto a metà del terzo end11.39: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end11.35: Non prende rischi Retornaz, piazza la stone al centro della casa senza cercare altri potenziali guai e si riparte dalla parità: 1-111.31. Ancora un errore di Retornaz che manca la bocciata e ora il punto è dell’quando mancano due tiri alla fine delend. Poca concentrazione questa mattina in casa azzurra11.