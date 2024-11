Gaeta.it - L’Asti Spumante celebra il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Consorzio Asti Docg esi toccano le spumosezioni in seguito alla vittoria diAtp. Questonon solo segna un nuovo capitolo per il giovane tennista altoatesino, ma rappresenta anche una significativa promozione per il territorio vitivinicolo piemontese. La partnership tra il Consorzio e il mondo del tennis sembra consolidarsi sempre di più, creando un legame che offre vantaggi reciproci.Un’anza vincente per Asti e il tennisIl presidente del Consorzio Asti Docg, Stefano Ricagno, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla sincronizzazione tra il vinodella sua regione e il tennis. Ricagno ha affermato che “la scelta di abbinare il nostro territorio al mondo del tennis si sta rivelando sempre più vincente”.