La classifica del Sole 24 Ore sui migliori paesi in cui emigrare | in testa Panama Colombia e Spagna

Qual è il miglior paese pere vivere e lavorare all’estero? Il24 Ore pubblica oggi i risultati di una graduatoria di InterNations, la più grande comunità globale di persone che vivono all’estero. Che mette in conto due indicatori principali: la qualità della vita e le finanze personali. In base a questo lavede al primo posto, seguito da, Vietnam e Messico. Subito dopo ci sono Portogallo, Thailandia e Austria. L’indice, spiega il quotidiano, è simile allaExpat Insider 2024 di InterNations – basata sulle risposte di 12.543 expat – che vede prima sempre, seguita da Messico e Indonesia. Laè quarta. A ruota, Thailandia, Brasile, Vietnam, Filippine ed Emirati.L’emigrazione dall’ItaliaNel 2023 si sono iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) per la motivazione espatrio circa 89.