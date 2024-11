Lortica.it - Intossicazione da monossido di carbonio ad Arezzo: donna e minore ricoverati

Leggi su Lortica.it

, località San Marco Villalba – Questa mattina, alle ore 7:00, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto a seguito di un’dadiche ha coinvolto unadi 51 anni e un.Entrambi sono stati trasportati in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell’ospedale San Donato diper le prime cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la Croce Rossa Italiana die i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i necessari accertamenti sulle cause dell’.Il, una volta stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato sottoposto a un trattamento in camera iperbarica per eliminare le tracce didal sangue e prevenire complicanze.