Il lupo e il leone: la storia vera di due cuccioli divenuti (davvero) amici

Su Netflix è arrivato il tenero film di Gilles de Maistre. Un'occasione per (ri)vederlo, partendo proprio dal rapporto tra i due dolcissimi protagonisti. Che oggi vivono ancora insieme. Se c'è un regista che, più di altri, riesce a tradurre la magia in realtà, quello è Gilles de Maistre. Una filmografia lunga, che si allarga verso il rapporto dell'uomo con la natura (e viceversa). Prima il grande successo di Mia e ilbianco del 2018, poi nel 2024 Emma e il giaguaro nero. In mezzo, Ile ildi un'zia impossibile capace di incassare quasi tre milioni di euro nonostante l'uscita in piena pandemia (Mia e ilbianco incassò quasi sei milioni). Ora, il film, arrivato su Netflix, è pronto per essere visto e .