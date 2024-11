Tpi.it - Il giallo del panino e il chirurgo bocciato al test di medicina: cosa sappiamo finora sulla morte di Agata Margaret Spada

Unmangiato prima dell’intervento potrebbe essere stato fatale per, la 22enne siciliana morta lo scorso 7 novembre a Roma dopo aver ricevuto l’anestesia prima di un intervento di chirurgia estetica al naso.Dall’autopsia effettuata sul corpo della ragazza non è emersa una certezza granitica circa la causa esatta del decesso. Qualche indicazione più precisa potrebbe arrivare dagli esami tossicologici e istologici, che potrebbero accertare eventuali patologie cardiache o intolleranze alle sostanze utilizzate per l’anestesia.Ma per i medici che hanno scritto la relazione della Asl sul percorso clinico-assistenziale diquel che è certo è che la giovane non è stata prontamente e correttamente rianimata. La manovra che forse poteva salvarle la vita non è stata eseguita nei tempi e nei modi dovuti dai medici del centro estetico dove si stava per svolgere l’operazione.