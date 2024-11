Ilfattoquotidiano.it - Gatto ruba la pancetta dal tavolo, il padrone lo accoltella: “Ferite anche all’occhio e lingua parzialmente mozzata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sull’addome, sulla schiena e persino agli occhi. IlPandek è stato brutalmente colpito con un coltello dal proprio, la persona che avrebbe dovuto avere cura di lui, proteggerlo e amarlo. Il motivo di cotanta ingiustificabile violenza? Il felino avrebbeto un pezzetto didalla tavola mentre l’uomo stava cenando. Arriva dalla Polonia questa storia di violenza che ha per protagonista un gattino aggredito con ferocia dal. Come riporta The Mirror l’animale ha subìto “molteda taglio”. Nell’attacco il povero Pandek ha riportato danni persinoe la suaè stata. Il rifugio per animali senza casa di Cracovia è stato allertato domenica 10 novembre, dopo che la polizia aveva chiesto al centro di soccorrere unferito.