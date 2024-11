Thesocialpost.it - Frontale sulla statale 67, morto un uomo di 54 anni. Ferito un giovane

Dramma67 “Tosco-Romagnola”. A seguito di un violentoche si è verificato poco prima delle 19 del 18 novembre, nel tratto di strada compreso tra Castrocaro e Pieve Salutare, ha perso la vita undi 54. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. La vittima viaggiava al volante di una “Kia Sportage” quando, per cause ancora in fase d’accertamento, si è scontrato con una “Volkswagen Golf”, condotta da un 25enne che procedeva in direzione Dovadola, all’altezza dell’intersezione con via Virano.Leggi anche:Nell’urto il 54enne ha perso subito conoscenza, mentre ilha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco.