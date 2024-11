Liberoquotidiano.it - Finisce il discorso e si "perde" nella foresta amazzonica: l'ultimo sconcertante Joe Biden | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Al G20 in Brasile c'è anche Joe, presidente degli Stati Uniti fino all'insediamento di Donald Trump, che avverrà il prossimo gennaio. Ma prima di unirsi ai "grandi" a Rio de Janeiro,ha visitato la, a Manaus, dove si trova la più grandepluviale del pianeta. Una scelta con cui il democratico ha voluto evidenziare il suo impegnolotta al cambiamento climatico: si tratta del primo presidente americanostoria a mettere piede in quella. Dunque, su un podio improvvisato tra frasche e fanghiglia, il presidente ha tenuto il suo: "Sono orgoglioso di essere il primo Presidente in carica a visitare l'Amazzonia", ha premesso. E ancora: "Non dobbiamo scegliere tra l'ambiente e l'economia. Possiamo fare entrambe le cose. Lo abbiamo dimostrato.