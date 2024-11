Gaeta.it - Escursionista trentino soccorso nella notte dopo aver perso l’orientamento sul Colbricon

Facebook WhatsAppTwitter Undi Rovereto, un uomo di 56 anni, ha richiesto aiutoessersi smarrito lungo il sentiero 349, che collega Passoa Forcella di Ceremana, un’area montana nota per i suoi paesaggi mozzafiato e le escursioni impegnative. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, quando l’uomo ha fatto una drammatica chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, segnalando la propria situazione di difficoltà.I primi interventi di aiutoUna volta ricevuta la chiamata, la Centrale Unica di Emergenza ha prontamente attivato i soccorsi, contattando la Stazione di emergenza di Primiero San Martino di Castrozza. Inizialmente, l’uomo ha ricevuto indicazioni telefoniche per cercare di ritrovare il giusto percorso. Per alcuni minuti ha rassicurato gli operatori di poter tornare autonomamente sul sentiero.