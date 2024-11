Lettera43.it - Ed Sheeran contro Band Aid 40: «Non mi hanno chiesto l’autorizzazione»

«Non mi è stata chiesta l’approvazione per far parte del nuovo singolo diAid 40. Se ne avessi avuto l’opportunità avrei declinato l’uso della mia voce». Con una story sul suo profilo Instagram, Edha preso le distanze dalla nuova versione di Do They Know It’s Christmas?, la canzone di Natale scritta nel 1984 da Bob Geldof per raccogliere fondila fame in Etiopia. Giovedì 25 novembre uscirà una cover per il 40esimo anniversario che unirà le voci dell’originale, tra cui Sting, Phil Collins e Sinead O’Connor a quelle del 2014, quando cantarono Chris Martin, Rita Ora, Bono, One Direction e appunto. «Sono passati 10 anni e la mia comprensione della narrazione associata a queste iniziative è cambiata. È solo una mia posizione personale, spero possa essere lungimirante».